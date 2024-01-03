Выражены соболезнования народу Японии

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Императору Японии Нарухито и премьер-министру Японии Фумио Кисида.

В посланиях содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате землетрясения в центральном регионе Японии, слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"