Глава Туркменистана получает поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 4 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова продолжают поступать послания от иностранных коллег с поздравлениями по случаю наступления 2024 года.

В частности, поздравления прислали Владимир Путин, Президент Российской Федерации, Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Японии Фумио Кисида, Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан, Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан, Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, Владимир Зеленский, Президент Украины, Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян, Президент Объединенных Арабских Эмиратов, Серджио Маттарелла, Президент Итальянской Республики, Президент Республики Корея Юн Сок ель, Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Федеративной Республики Германия, Анджей Дуда, Президент Республики Польша, Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь, Садыр Жапаров, Президент Кыргызской Республики, Сейед Эбрахим Раиси, Президент Исламской Республики Иран, Махмуд Аббас, Президент Государства Палестина, Каталин Новак, Президент Венгрии, Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Монголии, Михаил Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации, Алихан Смаилов, премьер-министр Республики Казахстан, Никол Пашинян, премьер-министр Республики Армения, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, Ли Цян, премьер Госсовета Китайской Народной Республики, Мохаммед Бин Рашид Аль-Мактум, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай, Мансур Бин Зайед Аль-Нахайян, вице-президент, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр по делам Аппарата Президента Объединенных Арабских Эмиратов, Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации, Каха Имнадзе, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Специальный представитель Генерального секретаря ООН, Кубанычбек Омуралиев, Генеральный секретарь Организации тюркских государств, Чжан Мин, Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"