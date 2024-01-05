Выражены соболезнования народу Ирана

АШХАБАД, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси и Верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран Сейеду Али Хосейни Хаменеи.

В посланиях были выражены соболезнования по случаю гибели множества людей в результате теракта в городе Керман, переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших от взрыва и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соболезнования были выражены еще раз в ходе телефонного разговора между главами двух государств, в ходе которого стороны также обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ИРИ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, лёгкой промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли.

ИП "ТУРКМЕНинформ"