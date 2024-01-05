Глава Халк Маслахаты отправился в Абу-Даби

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с представителями официальных кругов ОАЭ по вопросам развития двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, банков и финансов, «зеленой» энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленности, высоких технологий и других.

В частности, в день прибытия были проведены встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном, представителем Президента ОАЭ по делам с Туркменистаном Мохамедом Саид Мохамед Аль-Арики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"