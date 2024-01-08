Подведены итоги визита главы Халк Маслахаты в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 января Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты.

В рамках поездки глава Народного собрания посетил города Абу-Даби и Дубай.

В столице ОАЭ были проведены встречи с Президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном, представителем Президента ОАЭ по делам с Туркменистаном Мохамедом Саид Мохамед Аль-Арики, а в Дубае Гурбангулы Бердымухамедов провел встречи с председателем совета директоров компании «Dragon Oil» Сайедом Аль Тайером, коммерческим директором компании «Dubai Aviation Corporation» («Flydubai») Хамадом Обайдаллой.

В рамках визита были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmennebit» и компанией «Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd.», Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenhowaýollary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и компанией «Dubai Aviation Corporation», Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) (об освоении III этапа месторождения «Galkynyş» и их возможного участия ОАЭ в реализации энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства); Меморандум о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmengaz» и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) (о сотрудничестве в области сокращения выбросов метана в атмосферу); Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и «First Abu Dhabi Bank».

ИП "ТУРКМЕНинформ"