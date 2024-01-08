В аэропорт Ашхабада прибыло новое воздушное судно

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 января в аэропорт Ашхабада прибыл новый пассажирский авиалайнер «Boeing 777-300 ER».

Это второе из двух современных воздушных судов данной модификации, которые закуплены в соответствии с контрактом с компанией «Boeing».

Пассажировместимость воздушного судна - 368 пассажиров, дальность беспосадочного полета - 11 тысяч 390 километров, скорость составляет 905 километров в час.

ИП "ТУРКМЕНинформ"