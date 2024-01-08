В Ашхабад прибыл новый посол Турции

АШХАБАД, 8 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики Ахмет Демирок, прибывший в Ашхабад для вступления в должность.

В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ахмет Демирок сменил в должности Тогана Орала, который работал в Ашхабаде с января 2020 года по декабрь минувшего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"