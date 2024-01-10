В МИД Туркменистана провели встречу с послом Казахстана

АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Аскар Таджибаев.

В ходе визита были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента и международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"