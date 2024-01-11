Делегация Туркменистана посетила Саудовскую Аравию

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8-11 января делегация Туркменистана во главе с муфтием Туркменистана Ялкапом Ходжагулыевым пребывает с визитом в Саудовской Аравии.

Целью поездки является участие в проходящей в Джидде 3-й международной конференции и выставке "Услуги хаджа и умры".

В рамках визита было подписано Соглашение между Управлением муфтия Туркменистана и Министерством хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия о совершении хаджа в 2024 году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"