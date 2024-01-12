В Москве обсуждены вопросы сотрудничества Туркменистана и СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 января в Москве в отделении Исполнительного комитета СНГ была проведена встреча Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Российской Федерации Эсеном Айдогдыевым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития взаимодействия Туркменистана и СНГ, график и повестку предстоящих совместных мероприятий, включая заседания Совета постоянных представителей СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"