Глава представительства Туркменистана при отделении ООН аккредитован в Женеве

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 января вновь назначенный постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев вручил свои верительные грамоты главе отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ООН, хода реализации выдвинутых ранее инициатив и возможностей осуществления новых совместных проектов.

Прежний заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев был назначен на должность постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве в декабре минувшего года вместо переведенного на другую работу Атагелди Халджанова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"