Озвучена позиция Туркменистана по итогам выборов на Тайване

АШХАБАД, 15 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня внешнеполитическое ведомство Туркменистана опубликовало заявление, в котором озвучена позиция страны по ситуации вокруг Тайваня.

В нем говорится:

"Туркменистан, обладающий международно признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права.

В этой связи, исходя из Устава Организации Объеденных Наций, одним из основных принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и вновь подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственно законным правительством, представляющим весь Китай."

13 января на Тайване были проведены президентские выборы, победителем которых стал Уильям Лай, представитель Демократической прогрессивной партии (ДПП) - партии, которая выступает за независимость от Китая.

ИП "ТУРКМЕНинформ"