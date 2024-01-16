Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Турции

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 января Генеральный консул Туркменистана в Турецкой Республике Мухамметнур Овезов посетил стамбульский муниципалитет, где прошла встреча с губернатором Стамбула Давудом Гюлем.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия на уровне муниципалитетов, между городами Аркадаг и Стамбул, а также вопросы проведения совместных мероприятий в сфере культуры, прежде всего, в рамках объявленного в Туркменистане года «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

ИП "ТУРКМЕНинформ"