Индия сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января ведомство иностранных дел Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Видху Питхамбаран Наир.

В ходе встречи с министром Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении своего пребывания в должности руководителя индийской дипмиссии в Ашхабаде, которую он возглавлял с сентября 2020 года, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"