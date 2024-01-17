Назначен новый генпрокурор Туркменистана

АШХАБАД, 17 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 января Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Сердар Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было организовано с целью подведения итогов деятельности военных и правоохранительных органов страны за минувший год и определения приоритетных задач по дальнейшей работе.

Заслушав отчеты ответственных руководителей, глава государства произвел ряд назначений и кадровых перестановок.

В частности, за невыполнение должным образом своих служебных обязанностей и низкий уровень организации работы прокуратуры от должности Генерального прокурора Туркменистана был освобожден Сердар Мяликгулыев. На его место был назначен Бегмурат Мухамедов. Решения главы государства были в тот же день утверждены постановлениями Меджлиса Туркменистана в соответствии с пунктом 16 статьи 71 Конституции страны.



Также были присвоены воинские, специальные звания и квалификационные классы ряду руководителей военных и правоохранительных органов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"