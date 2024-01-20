В Ашхабад прибыла делегация Евросоюза

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января в Туркменистан прибыла с рабочим визитом делегация Европейского Союза во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Шинасом.

Визит делегации ЕС был предпринят после завершения визита в Узбекистан, в рамках поездки по странам региона.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества Туркменистана и ЕС в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и логистики, инвестиций, обеспечения безопасности, ТЭК, энергетики, цифровизации, водного хозяйства, ход подготовки к предстоящим совместным мероприятиям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"