Ашхабад посетил министр нефти Ирана

АШХАБАД, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 января Туркменистан с рабочим визитом посетил министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи.

Программа визита представителя ИРИ включала встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, строительства, сельского хозяйства, рассмотрены возможности реализации новых совместных проектов в сфере энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"