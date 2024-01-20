Делегация Туркменистана отправляется в Индию

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января делегация Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана отправится с визитом в Индию.

Целью поездки, которая продлится до 9 февраля, является изучение рукописных и книжных фондов страны для выявления ранее неизвестных и представляющих научную ценность источников исторических сведений об эпохе, жизненном и творческом пути великого поэта-классика Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"