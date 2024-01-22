Обсуждены ключевые аспекты взаимодействия с ЮНЕСКО

Обсуждены ключевые аспекты взаимодействия с ЮНЕСКО21.01.2024 12:32
АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.
Мероприятие было организовано с целью подведения итогов работы комиссии за истекший год и рассмотрения задач на наступивший, возможностей реализации новых совместных проектов в сфере сохранения культурного и природного наследия Туркменистана, спорта, молодежной политики.
ИП "ТУРКМЕНинформ"