Обсуждены ключевые аспекты взаимодействия с ЮНЕСКО

АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 января руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано с целью подведения итогов работы комиссии за истекший год и рассмотрения задач на наступивший, возможностей реализации новых совместных проектов в сфере сохранения культурного и природного наследия Туркменистана, спорта, молодежной политики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"