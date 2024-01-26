В Туркменистан прибыл новый посол Швейцарии

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации Томас Штэли вручил свои верительные грамоты Председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики страны.

Томас Штэли сменил в должности Мюриэль Пеневейре, которая была аккредитована в августе 2019 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"