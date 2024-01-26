Подведены итоги визита главы МИД Туркменистана в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов завершил двухдневный рабочий визит в Японию.

Поездка была предпринята с целью проведения двусторонних встреч и переговоров с официальными и деловыми кругами Японии по ключевым вопросам развития сотрудничества двух стран.

В частности, состоялись встречи с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии Ёшимаси Хаяши, министром иностранных дел Японии Ёко Камикава, министром экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто, министром цифровых дел Японии Таро Коно, президентом японского Университета Цукуба К.Нагатой и президентом Университета Сока М.Судзуки, японскими депутатами во главе с председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты представителей Парламента Японии Тошиаки Эндо, председателем и главным исполнительным директором Японской организации внешней торговли (JETRO) Ишигуро Норихоко, а также председателем и исполнительным директором Агентство страхования экспорта и инвестиций Японии (NEXI) Ацуо Курода, представителями бизнес-сообщества.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, инфраструктуры, транспорта и логистики, промышленности, инвестиций, машиностроения, цифровизации и информационных технологий, окружающей среды и изменения климата.

В рамках визита был подписан ряд документов по укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе:

- Программа Сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Японии на 2024-2026 годы;

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии по реализации энергетических переходов;

- Меморандум о взаимопонимании на проектирование и строительство «под ключ» Второго Комплекса на базе действующего Завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте;

- Меморандум о взаимопонимании по осуществлению Технических Услуг и Обеспечение Завода «Марыкарбамид» для вывода на проектную мощность;

- Меморандум о взаимопонимании по Рамочным Договорам на Обеспечение и Техническое обслуживание Завода по производству бензина из газа в Ахалском велаяте;

- Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Японским университетом Сока;



- Меморандум о взаимопонимании между Туркменским инженерно-технологическим университетом имени Огуз хана и Японо-туркменской ассоциацией научно-технического сотрудничества о сотрудничестве в области инновационных технологий.

Кроме того, в рамках визита в Токио в японском Университете Цукуба была проведена церемония презентации книги «Продолжение смысла моей жизни» Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"