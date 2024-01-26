Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Малайзии

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Малайзии Мухамметныяз Машалов провел в Куала-Лумпуре встречи с председателем комиссии по связи и мультимедиа Малайзии Тан Шри Мохамад Салим Бин Фатех Дином и председателем Палаты представителей парламента Малайзии Тан Шри Дато Джохари Абдулом.

Встречи были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества двух стран по линии парламента и в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в рамках объявленного в Туркменистане Года «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Мухамметныяз Машалов работает в Малайзии с июля 2018 года, а с августа прошлого года совмещает данный пост с должность посла Туркменистана в Королевстве Камбоджа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"