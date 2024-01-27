Глава Туркменистана поздравил военнослужащих

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов страны и ветеранам.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые защитники Родины!



Сердечно поздравляю вас с Днем защитников Отечества, отмечаемым в первые дни года «Кладезь разума Махтумкули Фраги»! Этот праздник символизирует огромное доверие, высокое уважение и безграничную заботу о военнослужащих и сотрудниках военных и правоохранительных органов, защищающих священную независимость родной Отчизны, ее суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй, незыблемость Государственной границы, обес­печивающих безопасность страны, общественное спокойствие, исполнение национального законодательства и правопорядок.



Мужественные воины независимого Туркменистана!



В 2024 году наш народ торжественно отметит 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги – великого мыслителя и поэта-классика Востока.



В этой связи в нынешнем году в стране будет проводиться большая работа по пропаганде учений великого поэта о патриотизме, героизме, единстве, разъяснению роли творчества мыслителя в воспитании поколений. Эти мероприятия особо значимы в деле мировой популяризации бесценных патриотических произведений мудрого поэта.



В целях прославления бессмертного творчества поэта-классика мы объявили девизом 2024 года – «Кладезь разума Махтумкули Фраги». В этом году перед нами стоят такие важные задачи, как широкое разъяснение среди молодежи патриотических, поучительных стихов и творческого наследия поэта, воспитание юных патриотов на основе мудрых наставлений великого мыслителя.



Мужественные защитники Отечества!



Торжественный военный парад, проведенный в ознаменование славного 32-летия независимости Туркменистана, еще раз продемонстрировал готовность защищать суверенитет нашего государства. Мировому сообществу был представлен высокий уровень обороноспособности и боевой мощи Национальной армии, достигнутый за годы независимости.



Вы всегда должны свой долг по защите Отечества ставить превыше всего и стремиться регулярно осваивать накопленный опыт военной науки и воинского искусства, быть для всех образцом патриотизма, верности военной присяге, воинскому долгу и высокой чести.



Верные сыны Отечества!



Наша Отчизна – страна мужественных людей! Вы – истинные сыны родной земли. Ваш священный долг – неукоснительное следование целям и принципам Военной доктрины, разработанной на основе внешней политики Туркменского государства, направленной на укрепление мира и безопасности, правового статуса нашего нейтралитета, обеспечение безопасности и целостности границ государства.



Вашей главной целью всегда должны быть охрана священной независимости Родины, правового статуса постоянного нейтралитета, конституционного строя, исконных национальных ценностей, дальнейшее укрепление в обществе правопорядка и законности. Безупречно освоив навыки владения современной военной техникой и оборудованием, вы должны вносить весомый вклад в динамичное развитие страны, всегда следуя таким высоким принципам предков, как справедливость, мудрость, стойкость, мужество, бесстрашие, патриотизм.



Отважные сыновья – опора Отечества! Уверен, что вы будете верны высокому и ответственному долгу по защите независимости Туркменистана, его правового статуса постоянного нейтралитета, признанного мировым сообществом, национальных ценностей, обеспечению в обществе спокойствия и согласия, а, при необходимости, не пожалеете свои жизни за эти священные идеалы!



Верные сыны Отечества!



За годы независимости нацио­нальные Вооруженные Силы совершенствовались и превратились в мощную армию. В настоящее время в центре внимания государства находятся меры по улучшению социально-бытовых и служебных условий военно­служащих и членов их семей. Национальная армия на постоянной основе оснащается совершенным боевым оружием, военной техникой, в службу внедряется цифровая система. В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» приоритетом государственной политики и военных реформ останется дальнейшая модернизация материально-технической базы военных и правоохранительных органов, создание достойных условий службы и быта защитников Родины.



Уважаемые защитники Отчизны!



Еще раз искренне поздравляю вас с Днем защитников Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, больших успехов в священной и ответственной службе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"