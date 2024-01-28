Поздравления новому главе Кувейта

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание эмиру Государства Кувейт шейху Мишалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху.

В послании содержались поздравления монарху по случаю его восхождения на трон, пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастья, а народу Государства Кувейт – мира, прогресса и процветания.

Мишаль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах взошел на трон после кончины шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, его брата, ушедшего из жизни в декабре минувшего года в возрасте 86 лет. Новому эмиру, который официально стал монархом после принесения клятвы перед парламентом, 83 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"