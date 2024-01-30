Назначен посол Туркменистана в Республике Филиппины

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Филиппины.

На эту должность был назначен Атадурды Байрамов, который с октября 2022 года является послом Туркменистана в Японии, а с декабря 2023 года также является послом Туркменистана в Австралии и будет совмещать новый пост с предыдущими назначениями (с резиденцией в Токио).

ИП "ТУРКМЕНинформ"