В Ашхабад прибыла делегация КНР

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января в Туркменистан прибыла с визитом делегация Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Хао Минцзином.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята министром иностранных дел Рашидом Мередовым и председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой.

В ходе переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере спорта, по линии парламента, международных и региональных организаций, а также делегация КНР посетила город Аркадаг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"