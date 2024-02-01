МИД Туркменистана посетил представитель Японии

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января ведомство внешней политики Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в Ашхабад специальный представитель МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ Икэгами Масаки.

В ходе встречи с министром иностранных дел Рашидом Мередовым были обсуждены актуальные вопросы повестки дня диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, практические аспекты подготовки к проведению 1-го саммита стран-участниц Центральной Азии и Японии на высоком уровне в Астане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"