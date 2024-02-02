Поздравления новому монарху Малайзии

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание султану Малайзии Ибрагим ибни Альмархум Султан Искандару.



В послании содержались поздравления новому монарху по случаю его восшествия на престол, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в его благородных начинаниях.



Ибрагим ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, был избран королем Малайзии в октябре минувшего года, когда завершились полномочия султана Абдуллы Риайятуддина Аль-Мустафы Биллаха, и вступил в должность 31 января. Согласно конституции Малайзии, короля в стране избирает раз в пять лет из своей среды совет наследственных правителей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"