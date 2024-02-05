Посол Туркменистана приступил к работе в Шри-Ланке

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка (с резиденцией в Нью-Дели, Индия) Шалар Гельдыназаров вручил свои верительные грамоты Президенту Шри-Ланки Ранилу Викрамасингхе в ходе официальной церемонии. В тот же день посол провел встречу с государственным министром иностранных дел Шри Ланки Тарака Баласурия.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, в сферах ТЭК, транспорта и связи, текстильной индустрии, туризма, образования.

Шалар Гельдыназаров был назначен послом в Шри-Ланке в декабре 2023 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"