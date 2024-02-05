Проведен разговор глав МИД Туркменистана и Кыргызстана

АШХАБАД, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры по телефону со своим коллегой из Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Кроме того, глава МИД Туркменистана сообщил, что Туркменистан окажет гуманитарную помощь в виде 200 тысяч тонн сжиженного газа в связи с аварией на ТЭЦ в Бишкеке.

ИП "ТУРКМЕНинформ"