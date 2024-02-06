Глава Туркменистана поздравил космонавта Кононенко

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание командиру отряда космонавтов Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», летчику-космонавту, Герою Туркменистана Олегу Кононенко.

Глава государства поздравил его с установленным мировым рекордом по суммарному пребыванию на космической орбите Земли, пожелал крепкого здоровья, счастья и новых высоких достижений.

ИП "ТУРКМЕНинформ"