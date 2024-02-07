Проведен разговор глав Туркменистана и Кыргызстана

Проведен разговор глав Туркменистана и Кыргызстана07.02.2024 11:29
АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел разговор по телефону с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
В ходе беседы главы двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также глава Кыргызстана поблагодарил коллегу за гуманитарную помощь в связи в аварией на Бишкекской ТЭЦ.
ИП "ТУРКМЕНинформ"