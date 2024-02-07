МИД Туркменистана посетил глава ТЮРКСОЙ

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбаем Раевым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и ТЮРКСОЙ в сфере культуры и популяризации культурного наследия тюркских народов, проведения в Туркменистане и во всех странах-членах организации мероприятий в рамках «Года великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

ИП "ТУРКМЕНинформ"