Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и УВКПЧ ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 февраля в Женеве была проведена встреча Постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве Вепы Хаджиева и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав человека, в том числе во взаимодействии с другими странами Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"