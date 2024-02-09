Поздравления главе Азербайджана

АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В послании содержались поздравления коллеге по случаю его победы на внеочередных выборах на пост главы Азербайджана, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"