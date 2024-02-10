Поздравления народу КНР

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и премьеру Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяну, председателю Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В посланиях содержались поздравления народу КНР по случаю празднования китайского Нового года, Праздника Весны, пожелания мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"