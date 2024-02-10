В Туркменистане определили лучший этрап минувшего года

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подведены итоги традиционного конкурса на звание лучшего этрапа года. По уровню жизни населения, экономики и культуры лучшим этрапом 2023 года был объявлен этрап Ак бугдай Ахалского велаята страны.

Конкурс среди этрапов всех велаятов страны проводится с 2019 года в рамках «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019–2025 годы». Критерием отбора победителя является совокупная оценка всех сфер жизни регионов – экономической, культурной и социальной.

Победившему этрапу вручают денежную премию размером в 1 миллион долларов США; средства выделяются Центральным банком Туркменистана из Государственного фонда развития Золотого века.

В прошлом году победителем конкурса стал этрап Махтумкули Балканского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"