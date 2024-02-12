Глава государства произвел ряд кадровых перестановок

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе мероприятия были подведены итоги развития всех отраслей национальной экономики по итогам минувшего года, заслушаны отчеты вице-премьеров, ряда руководителей министерств, хякимов велаятов.

Согласно представленным докладам, рост ВВП страны составил 6,3 процента. В промышленном комплексе этот показатель увеличился на 4,3 процента, строительстве – на 2 процента, транспортно-коммуникационном секторе – на 8,4 процента, торговле – на 12,8 процента, сельском хозяйстве – на 4,4 процента, в сфере услуг – на 5,1 процента. В целом выпуск продукции вырос на 7,8 процента, объем розничной торговли - на 10,9 процента.

По состоянию на 1 января исполнение доходной части Государственного бюджета составило 109,4 процента, а расходной – 99,8 процента. Доходная часть по местным бюджетам выполнена на уровне 104,1 процента, а расходная – на 99,9 процента.

Объем инвестиций, направленных на развитие национальной экономики в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 7,5 процента, что в соотношении к ВВП составило 18,3 процента. Из общего объема освоенных капиталовложений 49,1 процента были отпущены для объектов производственного назначения, а 50,9 процента – для зданий социальной сферы.

Также были озвучены показатели по отдельным отраслям народного хозяйства.

В частности, добыча природного газа составила 80 618,7 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 316,7 тысячи тонн. В сопоставлении с 2022 годом, производство нефтяного битума выше на 30,1 процента, сжиженного газа – на 1,1 процента, керосина – на 0,6 процента, листового стекла – на 15,6 процента, цемента – на 0,8 процента, шелка-сырца – на 17,1 процента, швейных и трикотажных изделий – на 8,9 процента, колбасной продукции – на 7,7 процента, молочных продуктов – на 1,7 процента, консервированных фруктов и овощей – на 5,5 процента, сливочного масла – на 6,8 процента.

Объем грузоперевозок вырос на 3,8 процента, а пассажироперевозок – на 16,1 процента. Объем оказания услуг связи вырос на 11,5 процента.

В агропромышленном комплексе по сравнению с 2022 годом повысилось производство овощной продукции на 9,4 процента, бахчевых – на 4 процента, ягод и фруктов – на 1,1 процента, картофеля – на 5,5 процента, мяса – на 0,8 процента.

Далее глава государства обозначил задачи на наступивший год, среди которых были:

сохранить рост ВВП на уровне 6,3 процента;

стабильно развивать отрасли национальной экономики и регионы;

добиться задействования на полную мощность производственных комплексов;

создать около 3000 рабочих мест за счет строительства новых предприятий;

увеличить объемы внешнеторгового оборота до 20,7 миллиарда американских долларов;

развивать малое и среднее предпринимательство;

долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) повысить до 71,4 процента;

повысить доходы населения за счет роста на 10 процентов размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий и стипендий студентов;

улучшить социально-бытовой уровень жизни граждан;

в экономику страны за счет всех источников финансирования намечено направить инвестиции в объеме 38,5 миллиарда манатов.

Кроме того, глава государства произвел ряд кадровых перестановок и новых назначений в составе руководящего аппарата страны.

В частности, было принято решение о реорганизации ведомства сельского хозяйства и АПК.

За счет отделения от Министерства сельского хозяйства Туркменистана создаются Государственное объединение «Türkmengallaönümleri», Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана, Государственное объединение животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, Государственный концерн «Türkmenpagta» и Государственное объединение «Türkmenobahyzmat», которые будут правопреемниками Министерства сельского хозяйства Туркменистана по соответствующим отраслям.

В связи с переходом на другую работу был освобожден от должности министра сельского хозяйства Назармырат Назармырадов. Новым руководителем Министерства был назначен Чарыяр Четиев, ранее занимавший должность замминистра.



Председателем Государственного объединения «Türkmengallaönümleri» глава государства назначил Мулькамана Овезлиева, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства.



Председателем Государственного объединения пищевой промышленности был назначен Бегмырат Атаев, ранее занимавший должность замминистра сельского хозяйства.



Председателем Государственного объединения животноводческой и птицеводческой промышленности Президент Сердар Бердымухамедов назначил Гочмырата Атаева, освободив его от должности заместителя министра сельского хозяйства.



Председателем Государственного концерна «Türkmenpagta» был назначен Д.Сулейманов. Председателем Государственного объединения «Türkmenobahyzmat» был назначен Нурмухаммет Бердиниязов.



Своим решением Президент освободил Гуванча Орунова от должности министра строительства и архитектуры в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем ведомства был назначен его прежний заместитель Абдулла Гелдиев.



Акмырат Худайбердиев был освобожден от должности председателя Туркменской государственной издательской службы в связи с выходом на пенсию. Новым руководителем службы глава государства назначил Махмута Чарыева, освободив его от должности заместителя председателя ТГИС.



От должности министра образования в связи с переходом на другую работу была освобождена Гурбангуль Атаева. Новым главой ведомства образования стала Байрамгуль Ораздурдыева, ранее работавшая ректором Туркменского государственного университета имени Махтумкули.



Атагелди Германов был освобожден от должности министра здравоохранения и медицинской промышленности в связи с переходом на другую работу. Руководителем Министерства был назначен Мырат Маммедов, ранее занимавший должность замминистра по организации лечебно-профилактической помощи.



Новым заместителем председателя Государственного концерна «Türkmenhimiýa» был назначен Атамырат Дурдыев.



Также был произведен ряд перестановок среди руководства велаятов.



Так, в связи с переходом на другую работу от должности хякима Беркарарлыкского этрапа города Ашхабад был освобожден Соенчназар Селимов. Новым хякимом данного столичного этрапа был назначен Ровшен Ишанов.



Также как не справившийся с возложенными на него обязанностями Абдымухаммет Арамов был освобожден от должности хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабад.



Был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в этрапе недостатки в работе по поддержанию чистоты и благоустройству хякиму Копетдагского этрапа города Ашхабад Ровшену Хыдырову.



Сердар Чопанов стал новым хякимом Бахерденского этрапа Ахалского велаята, ранее он работал заместителем хякима этрапа Ак бугдай.



Заместителем хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята стал Эмирхан Гелдиев.



Вместо не справившегося с возложенными на него обязанностями Нурахмета Гылыджова новым хякимом Берекетского этрапа был назначен Ашырмырат Овезов, в связи с чем он был освобожден его от должности заместителя хякима данного этрапа.



Также Курен Куренов был освобожден от должности хякима этрапа Туркменбаши, как не справившийся с возложенными на него обязанностями. На эту должность назначен Мейлис Мергенов.



Довлетгелди Аннамурадов был освобожден от должности хякима Болдумсазского этрапа, как не справившийся с возложенными на него обязанностями. Новым хякимом данного этрапа был назначен Велмырат Сапармырадов, ранее работавший заместителем хякима Дашогузского велаята.



На должность заместителя хякима Дашогузского велаята глава государства назначил Шыхмырата Аннаева, освободив его от должности хякима Акдепинского этрапа. Новым хякимом Акдепинского этрапа стал Ягшыгелди Говшудов.



Также был освобожден от должности хякима Ходжамбазского этрапа Мурат Эркаев, как не справившийся с возложенными на него обязанностями. Новым хякимом был назначен Эркин Ачылов, ранее работавший заместителем хякима Саятского этрапа.



Также глава государства освободил Атаджана Розыева от должности хякима Чарджевского этрапа, как не справившегося с возложенными на него обязанностями, назначив на эту должность Астаноглы Сейидова.



От должности заместителя хякима города Мары Марыйского велаята как не справившийся с возложенными на него обязанностями был освобожден Гурбанмырат Кыясов. На его место был назначен Артык Бяшимов.



От должности заместителя хякима Марыйского этрапа Марыйского велаята как не справившийся с возложенными на него обязанностями был освобожден Бегенчмухаммет Атаев. На этот пост заступит Максат Аманмырадов.



Новым заместителем хякима Иолотанского этрапа Марыйского велаята стал Мухамметдурды Мамиев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"