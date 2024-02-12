Глава МИД Туркменистана отправился в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым отправилась с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Поездка, которая продлится до 14 февраля, предпринята по поручению главы государства Сердара Бердымухамедова с целью проведения переговоров с представителями официальных кругов ОАЭ по вопросам развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям, а также ознакомления с опытом строительства "умных" городов.

Делегация посетит города Дубай и Абу-Даби.

ИП "ТУРКМЕНинформ"