В этом году Туркменистане высадят свыше 3 миллионов саженцев

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В текущем году в рамках ежегодной озеленительной кампании в Туркменистане высадят свыше 3 миллионов саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

Соответствующее распоряжение было подписано на минувшей неделе Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В частности, поручается министерствам и отраслевым ведомствам, хякимликам городов Ашхабад и Аркадаг и другим учреждениям высадить 1,5 миллиона саженцев, а хякимликам велаятов еще 1,5 миллиона саженцев, которые будут обеспечены Министерством охраны окружающей среды.

Министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг предписано обеспечить посадку саженцев плодовых деревьев и винограда по сортам на отдельно выделенных земельных участках, полив методом капельного орошения саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

ИП "ТУРКМЕНинформ"