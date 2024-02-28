В Туркменистане определен план по производству коконов шелкопряда

В Туркменистане определен план по производству коконов шелкопряда13.02.2024 11:06
АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым Государственному концерну «Türkmenpagta» и хякимликам велаятов предписывается обеспечить в 2024 году производство 2 тысяч 100 тонн коконов шелкопряда.
В частности, запланировано произвести в Ахалском велаяте – 155 тонн, Балканском велаяте – 25 тонн, Дашогузском велаяте – 500 тонн, Лебапском велаяте – 1010 тонн, Марыйском велаяте – 410 тонн.
Государственному концерну «Türkmenpagta» предписано заключить с хякимликами велаятов генеральные соглашения на производство коконов шелкопряда, а также обеспечить дайханские объединения велаятов, сельскохозяйственные предприятия, дайханские хозяйства, арендаторов и землевладельцев необходимым объёмом высококачественных грен шелкопряда.
Хякимликам велаятов предписано обеспечить выполнение в полном объёме договорных обязательств по производству коконов шелкопряда.
ИП "ТУРКМЕНинформ"