В Туркменистане определен план по производству коконов шелкопряда

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым Государственному концерну «Türkmenpagta» и хякимликам велаятов предписывается обеспечить в 2024 году производство 2 тысяч 100 тонн коконов шелкопряда.

В частности, запланировано произвести в Ахалском велаяте – 155 тонн, Балканском велаяте – 25 тонн, Дашогузском велаяте – 500 тонн, Лебапском велаяте – 1010 тонн, Марыйском велаяте – 410 тонн.

Государственному концерну «Türkmenpagta» предписано заключить с хякимликами велаятов генеральные соглашения на производство коконов шелкопряда, а также обеспечить дайханские объединения велаятов, сельскохозяйственные предприятия, дайханские хозяйства, арендаторов и землевладельцев необходимым объёмом высококачественных грен шелкопряда.

Хякимликам велаятов предписано обеспечить выполнение в полном объёме договорных обязательств по производству коконов шелкопряда.

ИП "ТУРКМЕНинформ"