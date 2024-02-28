Подведены итоги визита туркменской делегации в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 февраля туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, предпринятый с целью проведения переговоров с представителями официальных кругов ОАЭ по вопросам развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям.

В рамках визита делегация посетила города Дубай и Абу-Даби.

В ходе пребывания в Абу-Даби 11 февраля делегация Туркменистана провела встречи с вице-президентом, заместителем премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бен Заед Аль Нахайяном, министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем бин Мухаммедом Аль Мазруи, в ходе которых были рассмотрены вопросы развития межгосударственного диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

12 февраля делегация прибыла в Дубай, где приняла участие во Всемирном правительственном саммите (WGS 2024). В ходе высокой встречи глава туркменской делегации озвучил инициативы Туркменистана в сфере транспортной связанности и устойчивости. В частности, было предложено создание Глобального атласа устойчивой транспортной связанности (Global Atlas of Sustainable Transport Connectivity), Альянса по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития (Global Energy Security and Sustainability Cooperation Alliance) и разработки Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла (Global Circular Economy Transition Framework) на основе приоритетов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

На полях саммита состоялись встречи главы МИД Туркменистана с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султаном Ахмед Аль-Джабером, главным исполнительным директором Абу-Дабийской компании энергии будущего (MASDAR) Мохаммедом Джамилем Аль-Рамахи, управляющим и исполнительным директором Департамента электрификации и водоснабжения Дубая (DEWA) Саидом Аль Тайером, заместителем генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Гаури Синх.

ИП "ТУРКМЕНинформ"