Поздравления новому главе Финляндии

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание вновь избранному Президенту Финляндской Республики Александру Стуббу.

В своем послании глава государства поздравил нового коллегу с победой на выборах на пост Президента Финляндии, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и больших успехов, а народу Финляндии – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Александр Стубб сменит в должности Саули Нийнистё, который был во главе Финляндии с 2012 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"