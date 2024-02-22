Новый посол Мексики приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 20 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов Хосе Луис Мартинес Эрнандес вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, а также посетил МИД Туркменистана, где вручил копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой.

В ходе переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Хосе Луис Мартинес Эрнандес ранее работал послом Мексики в Казахстане и Турции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"