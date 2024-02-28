В Туркменистан прибыла делегация МОТ

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане пребывает с визитом делегация Международной организации Труда (МОТ) во главе с помощником генерального директора, региональным директором МОТ Беатой Андрес.

20 февраля делегация посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где прошла встреча с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой. В ходе проведенных переговоров были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на текущий год.

В рамках визита делегация также примет участие в межведомственном "круглом столе" по обсуждению вопросов развития сферы труда в Туркменистане, проведет встречу с главой МИД Рашидом Мередовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"