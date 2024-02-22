Ашхабад посетила делегация ОАЭ

АШХАБАД, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля в Туркменистан прибыла с визитом делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с вице-президентом, заместителем премьер-министра, министром по делам Аппарата Президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, прежде всего по линии науки, образования, культуры и спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"