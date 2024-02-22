Делегация Туркменистана отправилась в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля парламентская делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой отправилась с рабочим визитом в Японию.

Целью поездки является проведение встреч и переговоров с представителями официальных кругов Японии по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии парламента.

По прибытии делегация провела встречи с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии Ёсимаса Хаяси и японскими депутатами во главе с Генеральным секретарем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты советников Японии Шимпеем Мацушита, а также приняла участие в мероприятиях, проводящихся в Туркменистане по случаю 300-летия со дня рождения мыслителя и поэта туркменского народа Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"