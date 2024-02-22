Глава государства аккредитовал посла Индии

АШХАБАД, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Мадхумитой Хазарикой Бхагат.

В ходе аудиенции посол вручила главе государства свои верительные грамоты, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, селького хозяйства, текстильной индустрии.

Мадхумита Хазарика Бхагат прибыла в Ашхабад, чтобы сменить в должности Видху Питхамбарана Наира, который работал в Туркменистане с сентября 2020 года, 15 февраля она посетила МИД Туркменистана и вручила копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"