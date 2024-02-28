Поздравления монарху Японии

АШХАБАД, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания императору Японии Нарухито.

В посланиях содержались поздравления Его Величеству по случаю его 64-летия, пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Японии – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"