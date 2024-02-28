Проведено заседание Президиума Халк Маслахаты Туркменистана

АШХАБАД, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Президиума Халк Маслахаты.

Главной темой повестки дня мероприятия стало обсуждение вопросов реализации Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году», Плана работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты, намеченных к выполнению в текущем году совместно с Меджлисом страны, министерствами, отраслевыми ведомствами и общественными объединениями.

В ходе заседания Национальный лидер туркменского народа подвел итоги минувшего года, обозначил задачи на дальнейшую перспективу, уделил особое внимание проводимой работе по широкому празднованию 300-летия со дня рождения мыслителя и поэта Махтумкули Фраги.

Среди главных задач по дальнейшему развитию страны глава Народного собрания обозначил развитие экономики, промышленности и производства, торговли и услуг, внедрение передовых технологий, цифровой системы, создание благоприятной бизнес-среды, развитие негосударственного сектора и социальной ориентированности.

Также были рассмотрены задачи по совершенствованию работы Меджлиса и законодательства страны в соответствии с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана.

По итогам заседания было подписано Постановление Президиума Халк Маслахаты об утверждении Плана работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты в целях реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

ИП "ТУРКМЕНинформ"